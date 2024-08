EU plant neues Atomzeitalter, weltweiter Vormarsch

Schon im Frühjahr hatten sich die „Nuklearmächte“ dieser Welt bei internationalen Gipfeltreffen für Atomenergie in Brüssel auf die totale Atomoffensive eingeschworen. Das Beängstigende daran: Schon jetzt sind rund um den Globus mehr als 400 Reaktoren für die Stromproduktion in Betrieb. „Wir verpflichten uns dazu, das Potenzial der Nuklearenergie voll auszuschöpfen“, lässt das Bündnis in einer gemeinsamen Erklärung wissen.