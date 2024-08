Sturm Graz gegen WSG Tirol – ab 19.30 Uhr LIVE

An der Ausgangslage gibt es nichts zu rütteln. Doublesieger Sturm Graz hat den vierten Bundesliga-Sieg in Folge und die Prolongierung der ausgezeichneten Bilanz gegen die WSG Tirol fest eingeplant. „Wir werden uns auf WSG neu gut einstellen, um ergebnistechnisch dort weiterzumachen, wo wir zuletzt aufgehört haben“, kündigte Sturm-Trainer Christian Ilzer an.