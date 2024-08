Trotz Hitze ans Meer, aber „Coolcation“ im Kommen

Zu heiß, zu kalt, zu windig, zu windstill, zu regnerisch, zu viel Schnee, zu wenig. Egal. „Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“, lautet ein Sprichwort. Das trifft vor allem aufs Wetter zu. Doch angesichts des historischen August-Hitzerekordes, der hierzulande gerade verzeichnet wurde, ist eine Debatte über die (Un-)Erträglichkeit der Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke in Österreich entbrannt. Von den 40 Grad in manchen unserer Lieblingsurlaubsländer am Mittelmeer ganz zu schweigen.