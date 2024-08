Die schöne Milliarden-Rechnung der ÖVP-Minister

Der Wirtschafts- und Arbeitsminister hält fest, dass angesichts des dargelegten Potenzials es möglich sei, sich rasch weitere budgetäre Spielräume zu erarbeiten. „Auch durch Maßnahmen für einen strikten Budgetvollzug und durch das Vermeiden von teuren, aber nicht nachhaltigen Beschlüssen kurz vor der Wahl in einem freien Spiel der Kräfte.“ In der Arbeitsmarktpolitik sei es weiterhin Ziel, Menschen rascher in Beschäftigung zu bringen und Anreize für Vollzeitarbeit zu setzen. „Arbeit ist die beste Absicherung gegen Armutsgefährdung. So sichern wir langfristig die Stabilität unseres Sozialstaates.“