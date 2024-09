Altach gegen Austria – ab 17 Uhr LIVE

Sieben Punkte aus den jüngsten drei Runden: Die Wiener Austria ist nach einem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga in Fahrt gekommen. Mit einem Auswärtssieg beim SCR Altach am Sonntag (17 Uhr) wollen die viertplatzierten Favoritner auch nach der 5. Runde vorne dranbleiben. Die Vorarlberger haben als Sechster einen Zähler weniger auf dem Konto. Sie können aufgrund ihres frühen ÖFB-Cup-Outs ausgeruht antreten, die Wiener zogen am Mittwoch mit viel Mühe in die 3. Runde ein.