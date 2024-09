SK Rapid gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Mit dem Hit zwischen den Rivalen Rapid und Salzburg verabschiedet sich die Bundesliga in die zweiwöchige Pause. Salzburgs Fußballer reisen nach dem geschafften Champions-League-Einzug vermeintlich ausgeruhter nach Wien, wo Rapid den Ärger über die verpasste Europa League heute entsprechend kanalisieren will. „Wir wandeln diese Wut, Trauer, Enttäuschung in Vorfreude um“, kündigte Rapid-Trainer Robert Klauß an.