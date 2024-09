LASK gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

Nicht nur mit dem LASK, auch gegen den LASK hat Kühbauer gute Erfahrungen gemacht. In seinen jüngsten neun Duellen mit den Oberösterreichern schauten für den Trainer zwei Unentschieden und sieben Siege heraus. Bei einem neuerlichen Erfolg des Ex-Teamspielers wäre bei den Linzern wohl so richtig Feuer am Dach, denn in diesem Fall hätte man erstmals in der Bundesliga-Geschichte die ersten drei Saison-Heimspiele in der Meisterschaft verloren.