HP Omnibook X AI: Wenn es mal wieder länger dauert

Dass x86-Prozessoren, wie man sie in den meisten PCs und Laptops findet, nicht optimal für die Verwendung in ausdauernden Mobilgeräten geeignet sind, weiß man in der Branche schon seit einem Jahrzehnt – und wagte daher bereits mehrere Anläufe, ARM-Geräte in der Windows-Welt zu etablieren. Einer der ersten war Microsofts hauseigenes Surface RT, das gnadenlos floppte. Seither hat sich bei ARM-Prozessoren allerdings viel getan und Apple den Umstieg erfolgreich vollzogen. Mit Unterstützung des Chipherstellers Qualcomm wollen Microsoft und die PC-Branche nun gleichziehen. Ob sie es schaffen, hat Krone+ mit dem Copilot-KI-Laptop HP Omnibook X AI getestet.