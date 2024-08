Ilzer: „Dann kamen die großen Momente von Leon“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Es war ein schwieriges Spiel, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Es war von uns eine lethargische erste Hälfte, wo wir zu langsam agiert haben, wenngleich der Beginn noch in Ordnung war. WSG war sehr ballsicher und hat die Räume eng gemacht. Nach den zwei Gegentoren war bei uns komplett die Energie draußen. Wir hatten aber kurz vor der Pause durch das Tor von Kiteishvili wieder Zuversicht. Wir sind dann in der zweiten Hälfte engagierter und aggressiver aufgetreten, dann kamen auch die großen Momente von Leon Grgic, den man als Matchwinner bezeichnen kann. Wie er beim 2:2 den Ball mitnimmt, führt und dann das Tor erzielt, das zeugt schon von Klasse. Mich freut es besonders, dass er gewusst hat, was es heißt, sein Umfeld in Graz für seine Karriere zu nutzen. Es ist schon eine gewisse Stärke, aus einem 0:2 noch ein 4:2 zu machen. Wir haben schon im letzten Jahr viele Spiele in der zweiten Hälfte gedreht.“