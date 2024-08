„Großartiges Match“: Sinner steht im Achtelfinale

Im Gegensatz zu den gescheiterten Mitfavoriten Carlos Alcaraz (2. Runde) und Novak Djokovic (3. Runde) hat Jannik Sinner souverän den Einzug ins Achtelfinale der Tennis-US-Open fixiert. Der Weltranglistenerste bezwang den Australier Christopher O‘Connell am Samstag in nur 1:53 Stunden mit 6:1,6:4,6:2 und ist nun ein noch größerer Titelfavorit, als er es zu Turnierbeginn ohnehin schon war. Als nächste Hürde wartet Tommy Paul (USA-14) oder Gabriel Diallo (CAN).