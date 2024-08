„Was sich die Schiedsrichter ständig leisten, …“

Gerald Scheiblehner (Linz-Trainer): „Wir haben uns in den ersten 20 Minuten nicht gut angestellt. Nach dem Ausschluss waren wir aber ballsicherer. Nach dem Ausgleich war es ein offener Fight, in dem den Klagenfurtern der Lucky Punch gelungen ist. Der Sieg von Klagenfurt, so fair muss man sein, war letztlich nicht unverdient, aber was sich die Schiedsrichter Woche für Woche leisten, ist nicht nachvollziehbar. Da gibt es Fehlentscheidungen am laufenden Band, das grenzt schon an Unfairness und Verhöhnung. Es ist höchste Zeit, dass die Schiedsrichter auch einmal über ihre Leistungen nachdenken. Ich sage nur schöne Grüße an den Herrn Kassai (Anm.: ÖFB-Schiedsrichter-Chef), der immer alles schönredet.“