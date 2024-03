92-Jähriger fuhr mit Traktor Lebensgefährtin um

Kippschaufel erfasste Lebensgefährtin

Das Unglück geschah am Freitag kurz vor Mittag. Das Paar arbeitete gemeinsam im Garten ihres Einfamilienhauses im Vorderweißenbach. Der 92-Jährige saß dabei am Steuer seines Traktors, den er über eine abschüssige Wiese lenkte. Am Fahrzeug montiert war eine hydraulische Kippschaufel - und mit eben dieser erfasste er seine Lebensgefährtin.