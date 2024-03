Polizei schnappte Duo nach Einbruchsserie

Einen verdächtigen Wagen meldete ein aufmerksamer Zeuge in Pressbaum im Wienerwald der Polizei. Der Pkw ohne Kennzeichen wies Beschädigungen von einem nächtlichen Unfall auf. In dem Fahrzeug wurden Diebesgut, das aus Kellerabteilen in Tulln stammte, Einbruchswerkzeug sowie Drogen sichergestellt. Zwei Slowaken, die bei dem Auto angetroffen worden waren, wurden an Ort und Stelle festgenommen.