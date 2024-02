BossHoss in der Burgarena: „Freuen uns sehr drauf“

„Wir freuen uns schon sehr, im Rahmen unseres 20-Jahre-Jubiläums auch in der Burgarena Finkenstein auftreten zu dürfen - und natürlich sind wir auch sehr gespannt auf das Bike Week Festival“, so die beiden deutschen Musikstars voller Vorfreude. Per Videobotschaft laden die erfolgreichen Country-Rocker auch alle ihre Fans ein, am 3. September mit ihnen eine ausgelassene Partynacht auf der Burg zu zelebrieren.