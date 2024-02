European Bike Week 2024: „BossHoss“ geben Takt vor

Ob „Word Up“, „Don’t Gimme That“, oder „Jolene“ - mit ihren weltweit erfolgreichen Hits in Kombination mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer kraftvollen Bühnenpräsenz ist eine explosive Mischung aus Rock ’n’ Roll und Country Musik jedenfalls garantiert. Die perfekte Einstimmung also für die Zweirad-Party-Tage am Faaker See.