Lehrlinge sind mit Ausbildung im Betrieb zufrieden

Es mangelt an Fachkräften, Betriebe suchen händeringend nach Lehrlingen. Um junge Menschen für einen Lehrberuf zu begeistern, sind regelmäßige Befragungen wichtig. Um unter anderem die Wünsche und Vorstellungen der Lehrlinge in Niederösterreich zu erläutern, führte die Wirtschaftskammer Niederösterreich gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Dr. Angerer Marketing Research & Consulting eine Onlineumfrage durch, an der 5679 - also ein Dritter aller Lehrlinge im Bundesland - teilnahmen. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum 8.1.2024 bis 12.2.2024.