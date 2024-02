Polen wollten Gegner für 10.000 € Hund abkaufen!

Tierisch, was da morgen (20.15/ live in ORF Sport+) mit Siarkopol Tarnobrzeg auf Linz AG Froschberg zukommt. Nämlich im Halbfinale der Königsklasse wie vor zwei Jahren jener Mammutgegner, der in der damaligen Saison alle zehn Champions-League-Spiele mit 3:0 gewonnen hat. Und nach 2019 und 2022 im Vorjahr bereist zum dritten mal die Champions League. Vielleicht auch dank dem Segen von „oben“, ist doch sogar die Ostpolnische Kirche ein Geldgeber von Europas Tischtennis-Nr.-1 auf Klubebene. Obwohl Tarnobrzeg-Boss Zbigniew Necek so vermögend ist, dass er beim letzten Duell in Linz Robert Renner um 10.000 € dessen Hündin Alegra abkaufen wollte.