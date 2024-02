Selbstgemachte Mehlspeisen für ein Stück Vertrauen

Sybille Pipal ist ein echter Glückspilz. Die 42-jährige Wirtschaftsinformatikerin, die hauptberuflich in der IT-Abteilung im REWE-Konzern arbeitet, hat ein unerschütterliches Urvertrauen ins Leben und in die Menschen. Diese tiefe Zuversicht wurde noch nie missbraucht oder enttäuscht. Vermutlich geht die Zagersdorferin auch deshalb so vertrauensvoll an ihr Projekt „Mehlspeiskühlschrank“ heran, das sie am kommenden Samstag startet.