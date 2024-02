Ungarn stimmt über Schwedens NATO-Beitritt ab

Druck gewachsen

In den vergangenen Monaten war der Druck auf Orban gewachsen, Schweden in das Militärbündnis zu lassen. „Ein Abkommen über Verteidigungs- und Militärkapazitäten zu treffen, hilft dabei, das Vertrauen zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen, definitiv“, sagte Kristersson in Budapest.