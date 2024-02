Strom-Offroader Ineos Fusilier wird in Graz gebaut

Ein wenig Stromlinie und mehr oder weniger Strom

Trotz der kantig-kastigen Optik hat Designer Toby Ecuyer beim Fusilier auf ein aerodynamisches Design geachtet, da Ineos in diesem Fall auf ein batterieelektrisches Antriebskonzept setzt. Geplant ist eine Version, die mit dem Strom aus einer in der Skateboard-Plattform integrierten Batterie rund 400 Kilometer weit kommt. Neben einer rein batterieelektrischen Variante will Ineos zusätzlich eine Version mit Range Extender und dann kompakteren Batterie anbieten, bei der ein Verbrennungsmotor Strom für zusätzliche Reichweite erzeugt. Es soll sich um einen einfachen Motor handeln, der keine Verbindung zum Antriebsstrang haben wird.