Jetzt schon Titelfavorit? Sturm „weiter hungrig“

Da wird man auch abschätzen können, wo beim LASK nach einer Saison in der Qualifikationsgruppe die Reise hingeht. „Sturm macht seit sechs Jahren dasselbe, bei uns ist es jedes Jahr anders, jetzt ist wieder alles neu“, sagte Neo-Kapitän Sascha Horvath. Die Spielweise unter Sacramento könne möglicherweise ganz gut passen. „Nächste Woche wollen wir die Tore machen und die drei Punkte holen“, gab der Mittelfeldspieler die Marschroute vor. Da wartet am 10. August das Gastspiel bei WSG Tirol. Die Steirer peilen zeitgleich in der Merkur Arena in Graz gegen Rapid den nächsten Sieg an.