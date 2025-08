Kärntner Winzer erwarten heuer eine Rekordernte

Rund 90 Winzer bewirtschaften in Kärnten etwa 130 Hektar Rebfläche – mit Liebe zum Detail und viel Handarbeit. Und im Gegensatz zu den vergangenen Jahren hatten sie auch Wetterglück. „Ende April blieb der gefürchtete Spätfrost aus“, sagt Georg Lexer, der nach 17-jähriger Regentschaft von Horst Wild neuer Kärntner Weinbaupräsident wurde. Am Südhang des Ulrichsbergs liegt sein Weingut Karnburg. „Wenn das Wetter so bleibt, sieht es mit der Weinernte wirklich gut aus.“