„Dafür müsste schon gar alles zusammenpassen“

Hoffnung im Weitsprung, Fokus auf Mehrkampf

Dementsprechend gedämpft sind auch die Erwartungen für die Staatsmeisterschaften an diesem Wochenende in Eisenstadt, wo die 24-Jährige heute im Speerwurf und über 100 Meter Hürden und morgen im Weitsprung und im Diskus antreten wird. „Könnte ich eine Weitsprung-Medaille holen, wäre das schön. Mein Fokus gilt allerdings der Mehrkampf-Staatsmeisterschaft, die in drei Wochen dann auch in Eisenstadt steigt“, verrät die Hörbranzerin.