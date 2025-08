Das ist Niederösterreichs „Pech-Pendlerin“ Nr. 1!

Am Donnerstag hätte die einmonatige Heimweg-Odyssee für die stark sehbehinderte Pendlerin Sonja Siegl vorbei sein sollen. Denn der Weg von der Arbeit in Wien ins traute Heim nach Fels am Wagram wurde durch eine ÖBB-Baustelle oft so stark verzögert, dass sie auch den letzten Bus verpasste – und Freunde als „Privattaxis“ einspannen musste, um überhaupt nach Hause zu kommen.