Sturms „Men in Black“ mit einer Machtdemonstration

Des Kaisers neue Kleider, heißt ein Märchen von Hans Christian Andersen. Des Meisters neue Kleider sahen die rund 1600 mitgereisten Sturm-Fans Freitagabend in Linz, wo die Schwarzen in ihrer neuen schwarzen Heimdress aufliefen. Grazer „Men in Black“ sozusagen.

Was war sonst noch neu beim Bundesligastart des Titelverteidigers? Nicht viel! Von den Neuzugängen stand wie erwartet nur Leverkusen-Leihspieler Tim Oermann (der zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben musste) in der Startformation von Coach Jürgen Säumel. Dazu gab es mit Matteo Bignetti, der ein gutes Bundesliga-Debüt feierte, ein neues Gesicht im Tor. Dennoch: Am Samstag soll mit Fiorentina-Leihgabe Oliver Christensen die vorläufige neue Nummer eins präsentiert werden.