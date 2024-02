Grazer Band feiert Debüt mit knackigem Album

Kein unnötiges Übergewicht

Vielmehr verfolgt das Trio einer klaren ästhetischen Prämisse: Eine Textidee plus eine Melodie plus einem Beat ergeben einen Song. Klassische Songstrukturen - Strophen und Refrain, Intros, Bridges - sind unnötiges Übergewicht, das beschwingt über Bord geworfen wird. Doch die Songs - und das ist das Kunststück der Grazer Band - verlieren dadurch nichts an Komplexität oder Vielfalt, wie man etwa in der wunderbaren Vorabsingle „Do I wanna take care of my heart just once?“ nachhören kann.