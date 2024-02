Moskau über ermordeten Pilot: „Moralische Leiche“

Pilot „bedauerte“ Krieg gegen Ukraine

Nachdem er übergelaufen war, hatte Kuzminow erklärt, dass er gegen die russische Invasion in der Ukraine gewesen sei. „Ich bedauere, was passiert, die Morde, die Tränen, das Blut“, wurde er vom ukrainischen Geheimdienst in einer Dokumentation zitiert. Er zeigte sich überzeugt, dass es in der Ukraine „weder Faschisten noch Nazis“ gebe, so wie das vom Kreml behauptet wird.