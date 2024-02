Russischer „Verräter“ wurde in Spanien erschossen

Zum Tod des 33 Jahre alten Piloten Maxim Kuzminow sagte am Montag der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen: „Wir können diese Tatsache bestätigen.“ Nähere Angaben machte er nicht. Medienberichten zufolge wurde die Leiche in Spanien gefunden. Laut der Tageszeitung „ABC“ wurde die Leiche des Mannes auf der Rampe einer Garage in der Stadt La Villajoyosa in Alicante entdeckt.