Kleintransporter begann auf Autobahn zu brennen

Bange Momente auf der A 2 Südautobahn in der Oststeiermark: Am Montagfrüh begann ein Kleintransporter zu brennen und ging in Flammen auf. Der Lenker erlitt beim Löschversuch eine leichte Rauchgasvergiftung. Die A 2 wurde im betroffenen Bereich für eine halbe Stunde komplett gesperrt.