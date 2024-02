Trumps Schweigen zu Nawalnys Tod stößt auf Kritik

Trump: Kein öffentliches Wort zu Nawalnys Tod

Trump dagegen verlor bei mehreren öffentlichen Auftritten seit Freitag kein Wort zum Tod Nawalnys. Auf die Frage nach einem Kommentar verwies sein Wahlkampfteam lediglich auf einen Beitrag in dessen Onlinedienst Truth Social, in dem es hieß, die USA würden „nicht mehr respektiert, weil wir einen unfähigen Präsidenten haben, der schwach ist und nicht versteht, was die Welt denkt“. Nawalny wurde in dem Beitrag ebenso wenig erwähnt wie Russland oder Putin.