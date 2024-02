Nawalny: Kneissl springt auf Putin-Propaganda auf

Nawalny-Tod: Mutter und Anwalt suchen Leiche

Die Sprecherin forderte die unverzügliche Übergabe des Leichnams an Nawalnys Familie. Nach ihren Angaben suchte Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja am Samstag vergeblich eine Leichenhalle in dem Ort Salechard am Polarkreis auf, um die sterblichen Überreste ihres Sohnes in Empfang zu nehmen.