ÖFB-Legionärin meldet sich bei Bayern wieder fit

WM und EM in Griffweite

Am heutigen Sonntag (14) wartet in der zweiten deutschen Liga mit der Auswärtspartie bei Weinberg bereits das erste Pflichtspiel auf die Vorarlbergerin, ehe es am Montag mit der ÖFB-U19-Auswahl - der auch die Altach-Girls Linda Natter und Emilia Purtscher, sowie die Dornbirnerin Michaela Walter angehört - zum Trainingslager nach Portugal geht. „Ich war mit Trainer Hannes Spilka immer wieder in Kontakt und fühle mich bereit für den Lehrgang“, verrät Amelie, die mit ihren ÖFB-Kolleginnen in den nächsten Monaten Großes vorhat. Anfang April wartet die Quali für die U19-EM, die im Juli in Litauen gespielt wird. Und ab 31. August dann die U20-Weltmeisterschaft in Kolumbien.