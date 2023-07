Roduner: „Diese EM hat Lust auf mehr gemacht“

Österreichs U19-Kickerinnen konnten bei der EM in Belgien mit dem ersten Sieg Geschichte schreiben. Am Einzug ins Halbfinale scheiterte man allerdings am Ende hauchdünn. Die Vorarlbergerin Amelie Roduner war eine der großen Entdeckungen - und die Zeit in Belgien hat der 18-Jährigen Lust auf mehr gemacht.