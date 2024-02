Kreml: Reaktionen auf Nawalny-Tod „überdreht“

Nawalnys Ehefrau: „Zusammen Regime besiegen!“

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz rief Nawalnys Frau Julia dazu auf, gegen Putins Regime zusammenzustehen und es zu besiegen: „Dieses Regime und Wladimir Putin persönlich sollten zur Verantwortung gezogen werden für all diese Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren in meinem Land, in unserem Land Russland verübt haben.“