Moskauer Polizei zerstört Gedenkort für Nawalny

In Moskau war bis in die Nacht hinein ein großes Polizeiaufgebot im Stadtzentrum. Zwischenzeitlich hatten Menschen dort in einer langen Schlange gewartet, um Blumen abzulegen am sogenannten Solowezki-Stein, der Opfern politischer Repressionen gewidmet ist. Auch der EU-Botschafter in Russland legte dort ein Blumenbukett nieder (siehe X-Post unten). Viele wurden zwar zu dem Stein durchgelassen, jedoch von Polizisten eingeschüchtert und ständig ermahnt, den Ort schnell wieder zu verlassen.