Quälten Bauern ihre Nutztiere zum Spaß?

Milchleistung: das, was zählt

Dabei ist es ohnehin erstaunlich, dass der Fall erst jetzt, also fast ein halbes Jahr nach der eigentlichen Tat, publik wurde. An die Öffentlichkeit gelangte im Zuge der Ermittlungen auch, dass der betreffende Landwirt illegal mit Medikamenten für Tiere handelte, insbesondere mit Hormonen, die die Milchleistung der Kühe in die Höhe schrauben sollen. In dieser Angelegenheit gibt es bereits erste Konsequenzen.