Profitinteresse liegt über dem Tierwohl

Der Fall hat sich schon im August vergangenen Jahres zugetragen, drang aber erst jetzt an die Öffentlichkeit und ist an Grausamkeit schwer zu überbieten. Ein Landwirt im Bregenzerwald, vermutlich in Hittisau, soll gemeinsam mit einem zweiten Mann die Klauenpflege bei seinen Rindern vorgenommen haben. Dabei kam es dann dazu, dass dem Tier mittels Strick die Zunge aus dem Maul gerissen wurde.