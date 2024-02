Der Zulassungsschein kommt jetzt aufs Handy

Allerdings gilt die digitale Variante vorerst nur in Österreich. Wer die Grenze übertritt, muss also den Papierschein dabeihaben. Außerdem kann nur eine Person den digitalen Zulassungsschein am Handy haben. Wer ein Auto ausborgt, muss also auch den klassischen Schein bekommen. Das soll sich aber ändern. Zudem sollen künftig alle EU-Staaten die Digitalausweise nach dem gemeinsamen europäischen Standard akzeptieren - ab 2026.