Lido Sounds: Mit rund 50.000 Fans gute Bilanz

Konkurrenz ist groß

Die anderen Veranstalter schlafen nicht. So kehrt der beliebte „Ahoi! Pop Sommer“ an der Donaulände zwischen Lentos und Brucknerhaus nach langer Pause im Jahr 2026 zurück. Die ersten Headliner stehen fest: Pizzera & Jaus spielen am 8. Juli 2026, Support ist Lemo, wir haben darüber berichtet.