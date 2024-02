NATO-Länder wollen Kiew 1 Million Drohnen liefern

Stoltenberg warnt vor Blockade der US-Hilfe

Derzeit beraten sich die Verteidigungsminister der NATO-Länder in Brüssel über weitere Unterstützung für die Ukraine. Am Rande des Treffens warnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg das US-Repräsentantenhaus eindringlich davor, die von der Biden-Regierung geplante Militärhilfen für Kiew zu blockieren (siehe Video oben). „Wir sehen bereits die Auswirkungen der Tatsache, dass die USA bisher nicht in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen“, sagte der Norweger am Donnerstag mit Blick auf Warnungen vor einem Munitionsmangel in der Ukraine. Er setze darauf, dass es eine Einigung geben werde.