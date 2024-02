Angriffe drängen Moskauer Schwarzmeerflotte zurück

Trotzdem habe die Ukraine die Sicherheitslage im Schwarzen Meer dank der Drohnen „wirklich verändert“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend in einer Videoansprache. Durch den Einsatz der Seedrohnen - unbemannte Boote mit großer Sprenglast - sei die russische Schwarzmeerflotte sowohl von der südukrainischen Küste als auch aus der Umgebung der Halbinsel Krim verdrängt worden. Auch in den Kämpfen entlang der Fronten seien Drohnen vielfach eingesetzt worden, um den russischen Militärs schwere Verluste zuzufügen. Drohnen hätten sich bei Kämpfen am Boden, in der Luft und zur See als wirksam erwiesen, betonte Selenskyj.