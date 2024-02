Tausendsassa an den Schulen sind überfordert

Viele Überstunden

Denn 45 Prozent der Befragten gaben an, dass der Lehrermangel große Auswirkungen auf ihre Schule haben. Und weil in Österreich viele Direktorinnen und Direktoren ohnedies noch in den Klassenzimmern stehen müssen, führt das zu einem enormen Anstieg an Überstunden. Mehr als 80 Prozent gaben an, Überstunden leisten zu müssen, knapp 30 Prozent davon in einem Ausmaß von über 200 Stunden im Schuljahr - unbezahlt.