Musk verlegt SpaceX-Zentrale offiziell nach Texas

Musk hatte angekündigt, auch andere Unternehmen aus seinem Umfeld aus dem als Unternehmenssitz in den USA äußerst populären Delaware abzuziehen. Der Tech-Milliardär und die Behörden in Texas veröffentlichten Unterlagen, laut denen SpaceX seit Mittwoch offiziell dort angesiedelt ist. SpaceX hatte schon lange eine starke Präsenz in dem Bundesstaat: Dort werden an mehreren Standorten die Rakete Starship und Satelliten des Kommunikations-Systems Starlink gebaut sowie Triebwerke entwickelt und getestet.