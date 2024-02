Diese Richterin strich Musks Milliardengehalt

McCormick begann ihre Karriere bei der Delaware Zweigstelle der Legal Aid Society, die einkommensschwachen Menschen bei juristischen Fragen hilft. Schließlich wechselte sie in die Privatwirtschaft und schloss sich einer der führenden Wirtschaftskanzleien des Bundesstaates, Young Conaway Stargatt & Taylor, an. „Dort lernte ich eine Form der Interessenvertretung, die meiner natürlichen Neigung entgegenkam“, sagte sie bei einer Anhörung zu ihrer Bestätigung vor dem Senat von Delaware. Dass man Schwierigkeiten in der Wirtschaft und im Leben am besten „nicht mit dem Ego, sondern mit Logik, Vernunft und offenem Geist“ begegnet.