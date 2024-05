Liverpool gegen Wolverhampton – ab 17 Uhr LIVE

In Liverpool drehte sich vor dem Heimspiel gegen Wolverhampton alles um einen Mann: Jürgen Klopp gibt nach achteinhalb Jahren seinen Abschied von der Merseyside. „Es ist die intensivste Woche meines Lebens, ich habe mich jetzt schon so oft verabschiedet“, sagte der 56-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz. „Es waren schon großartige Momente dabei und man muss nicht so tun, als wäre es eine normale Woche, denn das ist es nicht.“