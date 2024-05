Tränenreicher Abschied von Salzburg-Ikone Ulmer!

Nach 15 Jahren und 582 Spielen für die Bullen hat Red Bull Salzburg am Sonntag Vereinsikone Andreas Ulmer offiziell verabschiedet! Vor dem Anpfiff zum letzten Fußball-Meisterschaftsspiel gegen den LASK wurde der 38-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, unter großem Applaus und mit viel Emotion in der ausverkauften Red Bull Arena in Wals-Siezenheim in seine noch ungewisse sportliche Zukunft entlassen.