Bis zu 300 Teilnehmer bei Gegendemo in Ried

Kundgebung und Lichtermeer

Auf seiner Webseite rief der Verein dazu auf, zur Demonstration und zum Lichtermeer am Mittwoch ab 16.30 Uhr zu kommen. Reden hielten unter anderem der Journalist und Antifaschist Hans-Henning Scharsach, die Schriftstellerin Sabine Scholl und die Psychotherapeutin, Theologin sowie Omas gegen Rechts- Gründerin Monika Salzer. Schätzungen nach schlossen sich ihnen trotz Regens 200 bis 300 Demonstrierende an. Sie trafen sich am Rieder Bahnhof und gingen zum Marktplatz gegenüber der Jahnturnhalle. „Wir brauchen keinen Kickl, mit dem gibt‘s nur an Wickl“, war etwa auf einem Plakat zu lesen.