VGT protestierte für ein Ende der Vollspaltenböden

Erneut haben fünf Aktivisten des VGT am Aschermittwoch in Klagenfurt ein Ende der Vollspaltenböden gefordert. „Die Bevölkerung erwartet sich für sogenannte Nutztiere und insbesondere die intelligenten Schweine, dass sie in einer Weise gehalten werden, die ihnen kein Leid zufügt“, heißt es seitens des VGT. Doch leider müssen 70 Prozent der über 2,7 Millionen Schweine Österreichs auf sogenannten Vollspaltenböden ohne jede weiche Einstreu, wie z.B. Stroh, leben.