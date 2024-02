Wenn Eltern zur Freiwilligkeit gezwungen werden

„Freiwillige Beiträge sind möglich“

Wie mehrmals berichtet (siehe Links unten), schieben einander Bildungsdirektion und Gemeinden hier den Schwarzen Peter zu, bezahlen müssen daher immer öfter die Eltern. Sie waren bisher per Erlass von „Kostenbeiträgen für zusätzliche Schwimmlehrer befreit“ – kürzlich hat jedoch die Bildungsdirektion in einem Rundschreiben festgehalten: „Freiwillige Beiträge, um beispielsweise externe Expertinnen in den Unterricht einzubeziehen, sind aber möglich.“ In der Volksschule Regau wird diese Freiwilligkeit praktiziert: Die Erziehungsberechtigten zahlen 25 Euro pro Kind für die externe Schwimmlehrerin.