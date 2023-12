Eltern „dürfen“ nun fürs Schwimmen mitzahlen

Hieß es nämlich in einem Erlass der oö. Bildungsdirektion im April 2022 noch: „Es steht fest, dass die Erziehungsberechtigten von den Kostenbeiträgen für zusätzliche Schwimmlehrer aufgrund der Schulgeldfreiheit jedenfalls befreit sind“, so wird das in einem neuen Rundschreiben mit folgendem Satz ergänzt: „Freiwillige Beiträge, um beispielsweise externe Expert/innen in den Unterricht einzubeziehen, sind aber möglich.“ Man kann sich schon vorstellen, welche Art von „Gruppendynamik“ dadurch bei Elternabenden, etc., entstehen wird